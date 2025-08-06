اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، بانه نفّذت المديرية العامة لأمن الدولة – مكتب بيروت الأولى (الأشرفية) تدابير تتعلّق بالحفاظ على الأمن البيئي، شملت تنظيم 48 محضرًا قضائيًا بحق أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة، وتركيب أكثر من 120 فلترًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وبإشراف من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، بهدف خفض الانبعاثات الضارّة بالصحة العامة الناتجة عن هذه المولدات.

كانت هذه تفاصيل خبر تدابير صحية لأمن الدولة في الأشرفية: ضبط مخالفات وتركيب فلاتر لمولدات الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.