قوى الأمن عممت صورة هندي فقد في محلة الوردانية

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- بارديب هازورا سينغ Pardeep Hazura Singh (مواليد عام 1995، هندي الجنسية) الذي فقد بتاريخ 21-05-2025 في محلة الوردانية - إقليم الخروب، ولم يعد لغاية تاريخه.
وطلت المديرية من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال على الخط الساخن التابع لشعبة المعلومات على الرقم: 1788، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
