الرئاسة الغانية: مقتل وزيري الدفاع والبيئة الغانيين في تحطم مروحية

أعلنت الرئاسة الغانية مقتل وزيري الدفاع والبيئة في تحطم مروحية، بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة فقدان مروحية كان على متنها ثلاثة من أفراد الطاقم وخمسة ركاب.
وذكر جوليوس ديبرا مدير مكتب الرئيس جون ماهاما، إن وزير الدفاع إدوارد أومان بواما ووزير البيئة إبراهيم مورتالا محمد كانا من بين القتلى في الحادث.
