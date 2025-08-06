وزارة الخارجية الهندية: نيودلهي ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية

اعتبر وزارة الخارجية الهندية إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض ​رسوم جمركية​ إضافية 25 بالمئة على السلع الواردة من الهند "مؤسف جدا". وأوضحت الخارجية الهندية أن نيودلهي ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية. وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية 25 بالمئة على الواردات من الهند، قائلا إن نيودلهي تستورد نفطا من روسيا بشكل مباشر أو غير مباشر.

