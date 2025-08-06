ترامب: جاي دي فانس مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى أن نائبه جاي دي فانس يُعد الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2028.

وكان ترامب قد تجنب سابقاً تسمية خليفة مفضل له، مشيراً في فبراير الماضي إلى أنه لا يزال من المبكر اتخاذ قرارات كهذه، رغم إقراره بـ«الإمكانات الكبيرة» التي يتمتع بها فانس.

وعند سؤاله عما إذا كان فانس هو المرشح الأوفر حظاً لوراثة حركته السياسية «أعيدوا لأميركا عظمتها»، قال ترامب للصحافيين: «أعتقد على الأرجح»، مضيفاً: «بكل إنصاف، إنه نائب الرئيس».

تأتي هذه التصريحات في ظل تكهنات مستمرة حول نية ترامب تحدي القيود الدستورية التي تحظر الترشح لولاية ثالثة، وهو ما أذكى الجدل حول مستقبله السياسي.

كما ألمح الرئيس الأميركي إلى إمكانية تشكيل جاي دي فانس فريقاً مع وزير الخارجية ماركو روبيو، وقال: «أعتقد أن ماركو شخص يمكن أن يشكّل فريقاً من نوع ما مع فانس».

وكان ترامب قد ألمح في مناسبات سابقة إلى إمكانية الترشح مجدداً، رغم أن الدستور الأميركي يقيّد الرئاسة بولايتين فقط. وتباع في متجره الرسمي على الإنترنت قمصان تحمل شعارات مثل «ترامب 2028» و«أعيدوا صوغ القوانين».

مع ذلك، قال ترامب في مقابلة تلفزيونية اليوم إنه «على الأرجح لن» يسعى لولاية ثالثة، رغم إقراره برغبته في ذلك، مضيفاً: «لديَّ نسب تأييد هي الأفضل التي حصلت عليها على الإطلاق».

من جهته، برز جاي دي فانس، المحامي السابق وأحد قدامى المارينز، كأحد أبرز الوجوه في إدارة دونالد ترامب، حيث اضطلع بدور كبير في الدفاع عن السياسات الداخلية، إلى جانب توليه مهام دبلوماسية رفيعة.

وأشار فانس إلى أنه قد يترشح لانتخابات الرئاسة في 2028، لكنه شدّد على أنه سيتخذ قراره بعد التشاور مع الرئيس الأميركي.

أما ماركو روبيو، السناتور السابق عن ولاية فلوريدا، فقد برز بدوره كأحد أبرز الأسماء في الإدارة الحالية، إذ أصبح أول مسؤول أميركي منذ هنري كيسنجر يشغل منصبي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية في آن معاً.