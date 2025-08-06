أمطار غزيرة وانهيارات أرضية تعيق جهود الإنقاذ في الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - أعاقت الأمطار الغزيرة والطرق المغلقة جهود الإنقاذ في ولاية أوتار كاند الهندية الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا اليوم الأربعاء، بعد يوم من فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وفقدان العشرات.

وقالت وسائل إعلام وسلطات محلية إن فرق الإنقاذ التابعة للجيش وقوات الاستجابة للكوارث واجهت صعوبة في الوصول إلى قرية دارالي وأدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طريق سريع رئيسي وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة.



وقال هارشافردهان، وهو كولونيل في الجيش الهندي يقود عمليات الإنقاذ، في منشور على منصة إكس شاركه الجيش الهندي "عدد المفقودين غير معروف، ولكن جهود الإغاثة استمرت طوال الليل. نحاول إنقاذ الناس ونقلهم إلى بر الأمان".

وجرفت مياه الفيضانات أبراج الهواتف المحمولة والكهرباء أيضاً، مما يجعل إجراء الاتصالات صعباً، وهو ما دفع السلطات إلى تزويد عمال الإنقاذ بهواتف تعمل بالأقمار الصناعية.