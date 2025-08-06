قوى الأمن: توقيف مروّج مخدّرات ينشط في كسروان وضبط كميّة من المواد المخدّرة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها ​قوى الأمن الداخلي​ لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المواد المخدّرة في عدد من مناطق قضاء ​كسروان​".

وذكرت أنه "على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ح. ع. (مواليد عام 1990، سوري)".

ولفتت الى أنه "بتاريخ 25-7-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة غزير، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة من نوع “نيسان” لون أبيض، تم ضبطها".

وكشفت أنه "بتفتيشه والسيارة، عُثر بحوزته على: 10 أكياس بداخلها علب مدوّن عليها “$50” تحتوي على مادة الكوكايين، 6 أكياس بداخلها علب مدوّن عليها “NET” تحتوي على مادة الكوكايين، كيسين بداخلهما علب مدوّن عليها “$100” تحتوي على مادة باز الكوكايين، كيس بداخله علب مدوّن عليها “VIP $100” تحتوي على مادة الكوكايين، ومبلغ مالي".

وذكرت أنه "بالتّحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المواد المخدّرة على عدد من الزبائن في مناطق عدّة ضمن قضاء كسروان"، مؤكدةً أن "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".