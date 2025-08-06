اجتماعات لمحافظ البقاع ناقشت مسائل مرتبطة بعمل المخاتير

عقد محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة سلسلة اجتماعات في سرايا زحلة، جمعت مختاري أقضية زحلة والبقاع الغربي وراشيا، بحضور قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، قائمقام راشيا نبيل المصري، رئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم، ورئيس قسم المحافظة وسيم شهوان.

وخلال الاجتماعات، تمت مناقشة عدد من النقاط الأساسية المرتبطة بعمل المخاتير، أبرزها ضرورة الالتزام الصارم القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وإنجاز المعاملات وفقا للأصول.

كما تناول اللقاء موضوع تفويض أشخاص لملاحقة معاملات في دوائر النفوس، وتطرق إلى مسألة إصدار إفادات غير قانونية، الامر الذي يؤدي الى ملاحقة جزائية.

ومن جهتها، قدمت رابطة مخاتير قضاء زحلة ممثلة برئيسها المختار علي يوسف، درعا تكريمية إلى المحافظ أبو جودة، عربون شكر وامتنان على "جهوده وتعاونه الدائم في سبيل تسهيل عمل المخاتير ودعمه المستمر للإدارة وخدمة المواطنين".