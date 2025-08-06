اشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بعد لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى انني "قلت لرئيس الحكومة إن احتلال غزة فكرة سيئة جدا والشعب يعارضها وسندفع بسببها أثمانا باهظة من الأرواح والأموال". ولفت الى انني "اقترحت على رئيس الوزراء بدلا من احتلال غزة إدخال مصر لتحكم القطاع بحيث تظل لنا حرية العمل العسكري للقضاء على حماس".

كانت هذه تفاصيل خبر لابيد بعد لقائه نتانياهو: قلت لرئيس الحكومة إن احتلال غزة فكرة سيئة جدا والشعب يعارضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.