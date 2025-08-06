اجتماع بين النائبين الحاج والأسمر وأعضاء من نقابة موظفي الخليوي لبحث تطوير القطاع

اجتمع أعضاء من نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي في ​لبنان​، في مقر مصلحة النقابات في "القوّات اللبنانيّة" في ضبيه، مع النائبين ​سعيد الأسمر​ و​رازي الحاج​.

وخُصّص الاجتماع "لبحث دور الموظف في هذا القطاع الحيوي، مع التأكيد على أهمية تطوير القطاع بما يواكب المتطلبات الحديثة". كما تناول المجتمعون "مسألة تعويضات الضمان الاجتماعي وآلية صرفها، في ضوء التحديات الراهنة".

وفي ختام اللقاء، أعرب المجتمعون عن "تقديرهم للنواب على دعمهم الثابت لحقوق الموظفين"، مثنين على "الجهود التي يبذلها وزير الاتصالات في سبيل توقيع عقد العمل وإنصاف العاملين في هذا القطاع".