اجتمع أعضاء من نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخليوي في لبنان، في مقر مصلحة النقابات في "القوّات اللبنانيّة" في ضبيه، مع النائبين سعيد الأسمر ورازي الحاج.
وخُصّص الاجتماع "لبحث دور الموظف في هذا القطاع الحيوي، مع التأكيد على أهمية تطوير القطاع بما يواكب المتطلبات الحديثة". كما تناول المجتمعون "مسألة تعويضات الضمان الاجتماعي وآلية صرفها، في ضوء التحديات الراهنة".
وفي ختام اللقاء، أعرب المجتمعون عن "تقديرهم للنواب على دعمهم الثابت لحقوق الموظفين"، مثنين على "الجهود التي يبذلها وزير الاتصالات في سبيل توقيع عقد العمل وإنصاف العاملين في هذا القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بين النائبين الحاج والأسمر وأعضاء من نقابة موظفي الخليوي لبحث تطوير القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.