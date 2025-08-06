الرئيس عون استقبل فضل الله وتم البحث في عدد من مواضيع الساعة في ضوء التطورات الأخيرة

استقبل رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ العلامة السيد علي فضل الله على رأس وفد. وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التداول في عدد من مواضيع الساعة في ضوء التطورات الأخيرة محلياً واقليمياً.

