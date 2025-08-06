لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت موضوع خدمات "ستارلينك" وملف الهيئة الناظمة للاتصالات

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة، برئاسة رئيس اللجنة النائب ​إبراهيم الموسوي​، حيث ناقشت اللجنة المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والتي تتعلق بموضوع خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وبالتحديد شركة "​ستارلينك​"، وملف الهيئة الناظمة للاتصالات، والشبكات المنشأة خلافًا للقانون (الإنترنت غير الشرعي)، وحجب الموافقة عن صفقة القنوات (OTT).

وتم النقاش حول كيفية عمل "ستارلينك" والمخاوف الأمنية والاقتصادية التي تنتج عنها، بالإضافة إلى ما تواجهه "ستارلينك" من انتقادات، والتي عمل وزير الاتصالات ​شارل الحاج​ على توضيحها من خلال فريق عمل الوزارة. وقد أخذت اللجنة علمًا بالتوضيحات المقدّمة، وأبقت على تحفظها لجهة حسم المرجعية القانونية التي تعطي الترخيص.

ثم تطرقت اللجنة إلى موضوع الهيئة الناظمة للاتصالات، وأكدت على ضرورة تشكيلها في أسرع وقت ممكن لضمان انتظام العمل في قطاع الاتصالات.