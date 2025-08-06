وزير الصحة: رئيس الجمهورية حاول لعب دور الميزان بين الرأيين على طاولة مجلس الوزراء ونعمل كي نصل الى جلسة إيجابية الخميس

اشار ​وزير الصحة​ ​ركان ناصر الدين​ الى اننا حاولنا أمس الخروج بصيغة جامعة لتجنّب "المشكل" لكنّ الأمر لم يحصل بعدما أصرّ رئيس الحكومة نواف سلام على الصيغة التي طرحها لحصر السلاح، وذلك في ظل غياب وزيرين من الثنائي الشيعي.

ولفت ناصرالدين في حديث لقناة "الجديد"، الى ان رئيس الجمهورية جوزاف عون حاول لعب دور الميزان بين الرأيين على طاولة مجلس الوزراء ونعمل كي نصل الى جلسة إيجابية الخميس.