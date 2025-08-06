حاصباني: قرار مجلس الوزراء بشأن حصرية السلاح متقدّم جداً وخطوة تنفيذية إيجابية

اشار النائب غسان حاصباني الى ان "قرار مجلس الوزراء بشأن ​حصرية السلاح​ متقدّم جداً وخطوة تنفيذية إيجابية بالاتجاه الصحيح"، لافتا الى ان "الدولة اللبنانية مجتمعة قادرة على العودة الى المجتمع الدولي لتجييشه من أجل مساعدتها على حماية حدودها وأراضيها".

واضاف في حديث للـmtv رداً على "حزب الله"، ان "لا مخالفة ميثاقية في قرار مجلس الوزراء بشأن حصرية السلاح وهو يطبّق البيان الوزاري"، معتبرا ان "يجب أن يكون هناك ارتباط بين قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون إعادة الودائع".

ورأى حاصباني ان "لدى الدولة القدرة على إعادة جزء من الأموال وإدارة أصولها بطريقة أفضل يمكن أن تُدخل مداخيل بشكل كبير"، معتبرا ان "المحاسبة الفعلية تحتاج الى دولة وهناك نيّة لبنائها وثقة بصدق هذه النية، لكن نريد أن نرى أفعالاً أكثر من نصوص تشريعية التي لا تكفي للإصلاح".