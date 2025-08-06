جعجع التقى رئيس بعثة الجمهورية العراقية وأكدا أهميّة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع، في معراب رئيس بعثة الجمهوريّة العراقيّة في لبنان السفير محمد رضا الحسيني يرافقه السكرتير الأوّل في السفارة زيد الأسدي، في حضور عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي أبي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة الوزير السابق ريشار قيومجيان، وروجيه راجح من جهاز العلاقات الخارجية.
وتناول البحث الأوضاع اللبنانيّة والمستجدات الإقليمية والعلاقة التاريخيّة بين البلدين، كما أكد المجتمعون على "أهميّة تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان على المستويات كافة".
