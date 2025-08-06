وزير العدل: السلاح غير الشرعي لم يعد له أي تأثير إيجابي سواء على حامله أو على لبنان

أشار وزير العدل عادل نصار، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "مصلحة لبنان تبدأ من قوة الدولة و حصر السلاح بيد الدولة وحده هو السبيل لضمان الأمن والاستقرار فالسلاح غير الشرعي لم يعد له أي تأثير إيجابي سواء على حامله أو على لبنان".
ولفت نصار، الى أن "سلاح حزب الله غير قادر على ردع الجيش الاسرائيلي"، مضيفاً "السلاح يُعيق بناء دولة قوية أما موضوع المواجهة فيجب أن يتم من خلال مؤسسات الدولة وليس عبر أطراف".
