الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية هنأت الياس مخول على انتخابه رئيسا للجمعية العربية لامراض الجهاز الهضمي

هنأت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية العضو البارز في الجمعية العربية لأمراض ​الجهاز الهضمي​ الدكتور الياس مخول على انتخابه رئيسًا جديدًا للجمعية العربية لأمراض الجهاز الهضمي للفترة ٢٠٢٧-٢٠٢٩. ورأت أن "هذا الترشيح يعدّ شهادةً على التزامه المتميز وخبرته المشهود لها في مجال أمراض الجهاز الهضمي على المستويين الإقليمي والدولي، متمنيةً له كل التوفيق في مهامه الجديدة".

