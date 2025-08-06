رئيس هيئة الاستثمار السورية أعلن عن 12 مشروعًا بقيمة 14 مليار دولار

أعلن رئيس هيئة ال​استثمار​ السورية طلال الهلالي، عن "12 مشروعاً استثمارياً استراتيجياً"، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع تبلغ 14 مليار دولار أميركي.

وأوضح الهلالي أن "هذه المشاريع ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية"، كاشفاً عن "مشاريع تشمل مطاراً ومترو أنفاق في دمشق، إضافة إلى أبراج، بقيمة تفوق 8 مليارات دولار".

ومن أبرز المشاريع التي أُعلن عنها، مشروع مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، إلى جانب مترو دمشق الذي تصل قيمة استثماره إلى 2 مليار دولار، والذي يُعد مشروعاً حيوياً للبنية التحتية والتنقل الحضري.

كما أعلن الهلالي عن "مشروع أبراج دمشق باستثمار قيمته 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار يبلغ 500 مليون دولار، فضلاً عن مشروع مول البرامكة بقيمة استثمارية تبلغ 60 مليون دولار".