الفصائل الفلسطينية في مخيم برج البراجنة أعلنت عن وقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري بالمخيم

أكّدت الفصائل الفلسطينية والقوى الأمنية المشتركة في مخيم ​برج البراجنة​، أنها اتخذت "سلسلة من الإجراءات العاجلة لضبط الوضع الأمني في مخيم برج البراجنة، وذلك في أعقاب الأحداث المؤسفة التي شهدها المخيم مؤخرًا وأسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى".

وأعلنت عن "وقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري"، و"انتشار القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في أرجاء المخيم، بدعم ومساندة من فصائل الثورة الفلسطينية"، و"سحب جميع المسلحين من الشوارع".

كما أفادت عن "تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة تفاصيل الحادث واستدعاء كل من يثبت تورطه"، و"تحميل المسؤولية الكاملة لكل من يخرق الاتفاق".

ولفتت الفصائل إلى أن "هذه الخطوات تأتي في إطار الحرص على أمن واستقرار المخيم، وصوناً لمصلحة أبناء شعبنا ولعلاقات الأخوة مع الجوار اللبناني".