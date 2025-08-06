رجّي: قرار الحكومة في قضية حصرية السلاح حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء

أشار وزير الخارجية والمغتربين ​يوسف رجّي​، إلى أنّ "قرار الحكومة التاريخي في قضية ​حصرية السلاح​ بيد الدولة قبل نهاية العام جاء أولاً تلبيةً لتطلعات الشعب اللبناني".

وقال: "نقول للشعب اللبناني وللمجتمعَين العربي والدولي بشكلٍ واضح: إن هذا القرار حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء".