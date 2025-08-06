رجّي: قرار الحكومة في قضية حصرية السلاح حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء

أشار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، إلى أنّ "قرار الحكومة التاريخي في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام جاء أولاً تلبيةً لتطلعات الشعب اللبناني".
وقال: "نقول للشعب اللبناني وللمجتمعَين العربي والدولي بشكلٍ واضح: إن هذا القرار حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء".
