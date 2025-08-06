مساعد بوتين: المحادثات بين بوتين وويتكوف كانت مفيدة وبناءة وبحثا آفاق التعاون الاستراتيجي

أشار مساعد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، يوري أوشاكوف، إلى أنّ "المحادثات بين بوتين والمبعوث الأميركي ​ستيف ويتكوف​ كانت مفيدة وبناءة".

وأوضح أنّ "بوتين بحث مع ويتكوف ​الأزمة الأوكرانية​ وآفاق التعاون الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن".

وكانت قد أعلنت الرئاسة الروسية (​​الكرملين​​)، عن "انتهاء اجتماع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ مع المبعوث الأميركي ​ستيف ويتكوف​ في الكرملين"، مشيرة إلى أنّ المحادثات استمرت نحو 3 ساعات.

وفي وقت سابق، وصل ستيف ويتكوف، إلى موسكو حيث يلتقي القيادة الروسية، قبيل أيام من انقضاء مهلة حدّدها الرئيس الأميركي ​​دونالد ترامب​​ لروسيا لوقف هجومها في ​أوكرانيا​.

وسبق أن التقى ويتكوف الرئيس الروسي مرارا في موسكو، لكن الجهود الدبلوماسية التي قادها المبعوث الأميركي الموكل مهمات عدة في العالم، لم تسفر عن أي نتيجة.

وتأتي الزيارة في ظلّ احتدام العلاقات بين موسكو وواشنطن إثر قرار ترامب الجمعة نشر غواصتين نوويتين عقب سجال عبر منصات التواصل الاجتماعي مع نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف.

وتأتي هذه التطوّرات فيما أمهل الرئيس الأميركي روسيا حتّى يوم الجمعة، لإنهاء الحرب في أوكرانيا تحت طائلة التعرّض لعقوبات جديدة لم يحدّدها.