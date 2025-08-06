سفير مصر زار سلامة: مجلس الوزراء اصدر أمس قرارات مهمة ولا يُمكن أن نصل إلى نتيجة دون حوار

استقبل وزير الثقافة الدكتور ​غسان سلامة​ في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع سفير جمهورية ​مصر​ العربية لدى ​لبنان​ ​علاء موسى​، وتم البحث في التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين.

أشار السفير المصري علاء موسى، بعد زيارته وزير الثقافة غسان سلامة، إلى أنّ "العلاقات دائما طيبة وهناك أشياء مشتركة بيننا وتحديدا في قطاع الثقافة وعلاقتنا مع الوزير سلامة في الحقيقة ممتدة وطويلة فيها تجارب كثيرة ناجحة".

وأضاف: "أنا في الحقيقة لقائي اليوم يتناول الشق الثنائي في هذا المجال، وركّزنا أكثر بما يتعلق بالآثار، حيث هناك عدد من القطع الأثرية المصرية موجودة في لبنان. وفي الحقيقة الدولة اللبنانية ممثلة بالوزير سلامة أبدت استعدادها لتسليمها الى مصر في أسرع وقت".

وأكد موسى "أننا نرتب هذه الامور لعل وعسى خلال فترة قريبة مقبلة نقيم مناسبة تعنى بتسليم الاثار الى مصر وهذا سيبقى عنوانا للتنسيق المصري اللبناني وتحفيزا لدول اخرى لديها قطع أثرية لبنانية بان تعيدها الى لبنان مثلما هو يعيد قطعا أثرية لاصحابها الحقيقيين، وأيضا له الحق في المطالبة بالقطع الأثرية المنتشرة حول العالم. هذا نموذج جيد وان شاء الله يتم على خير".

وردا على سؤال حول رأيه في تطور الاوضاع في لبنان بعد قرار مجلس الوزراء أمس باتخاذه خطوة حصر السلاح، أجاب: "في الحقيقة، نحن نرى ان الدولة اللبنانية متفقة في ما بينها على عناوين رئيسية من ضمنها مبدأ حصر السلاح في يد الدولة، يتبقى كيفية تطبيق هذه المقاربة، وما نراه من الجهود التي يقوم بها الرئيس جوزاف عون وايضا الجهود من قبل الحكومة ورئيسها نواف سلام وما جرى أمس شيء جيد، ويتم النقاش حول هذا الملف".

وأوضح "أنني اعتقد ان مجلس الوزراء اصدر قرارات مهمة أمس، وهناك أيضا جلسة غدا للمتابعة وللحوار حول كيفية التطبيق مع الدولة اللبنانية والجيش، فالعجلة تدور، لان ما حصل صحيح ولا يمكن ان نصل الى نتيجة دون حوار ودون الدخول في معترك تطبيق ما يتم السعي اليه".

ولفت موسى إلى أنّه "في الحقيقة ما تقوم به الدولة وما صدر أمس عن مجلس الوزراء مؤشرات طيبة وتحتاج الى قدر من التدقيق والبحث عن أفضل السبل للوصول الى آلية تسمح الى تحقيق ما تسعى اليه الدولة اللبنانية".

وعن تقييمه لدور مصر في لبنان، قال: "الدور المصري مستمر وداعم للبنان بكل مؤسساته والدعم موجود الى مقاربة الرئيس جوزاف عون فيما يخص التحديات التي تواجهها الدولة اللبنانية وعلى رأسها مسألة حصر السلاح بيد الدولة، ويمكن أول امس كان هناك إتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي تم خلاله التداول في أمور كثيرة لا تتعلق فقط بشأن البلدين انما ما يحصل في الاقليم خاصة وان ما يحدث في الاقليم يؤثر بشكل كبير على كلا البلدين".