إسرائيل تبث فيديو "الرهينة الجائع" في تايمز سكوير بقلب نيويورك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: منحت حركة حماس رئة لإسرائيل تتنفس بها هرباً من الضغوط الدولية، فقد كان العالم يتحدث ليل نهار عن المجاعة والحصار في غزة، والذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، وإذا بحماس تبث فيديو للرهينة الإسرائيلي أيفياتار ديفيد "جائعاً" منهكاً، ليحدث تحول لافت في تناول الميديا العالمية للحرب في غزة.

"حماس تُجوّع الرهائن الإسرائيليين"، هذا ما جاء في النص المرفق بالفيديو. "تجاهلتها وسائل الإعلام، لانشغالها بترويج دعاية حماس"، هذه هي اللوحة الإعلانية في ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك، والتي تعرض شريط فيديو أصدرته حماس الأسبوع الماضي لأحد الرهائن الإسرائيليين، إيفياتار ديفيد.

اشترت الحكومة الإسرائيلية لوحة إعلانية في ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك لعرض الفيديو الذي أصدرته حماس الأسبوع الماضي لأحد الرهائن الإسرائيليين لديها، وهو إيفياتار ديفيد.

حالة بدنية سيئة

وأظهرت الحملة التي رعتها وزارة الخارجية الإسرائيلية والقنصلية العامة لإسرائيل في نيويورك، لقطات جديدة لديفيد الذي أظهرته حماس يوم الجمعة الماضي، وهو في حالة بدنية سيئة داخل نفق.

وكان هدفها لفت الانتباه إلى محنة الرهائن الذين ما زالوا في غزة، ومهاجمة أولئك الذين أعربوا عن قلقهم بشأن الغزيين الجوعى ولكن ليس بشأن الرهائن.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثارت صور الفلسطينيين الجوعى غضبا عالميا بسبب انتشار المجاعة على نطاق واسع في القطاع المحاصر، فضلا عن بعض الانتقادات من بعض الجماعات المؤيدة لإسرائيل التي تعتقد أن الصور تصور بشكل خاطئ أزمة المساعدات في غزة.

من هو الرهينة ايفياتار ديفيد؟

تم اختطاف ديفيد (24 عاما) كرهينة في مهرجان نوفا الموسيقي في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مع صديقه المقرب، جاي جلبوع دلال، الذي لا يزال أيضًا في الأسر.

ويأتي نشر فيديو ديفيد بعد وقت قصير من نشر حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية فيديو آخر لروم براسلافسكي (21 عاما) الذي اختطف أثناء عمله كحارس أمن في مهرجان نوفا الموسيقي خلال فترة انقطاعه عن الخدمة العسكرية.