بريطانيا تبدأ إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

أعربت الحكومة البريطانية، أمس، عن سرورها بدخول اتفاق تم التوصل إليه مع باريس حيز التنفيذ، ينص على إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، مقابل استقبال مهاجرين موجودين في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «اليوم نوجه رسالة واضحة: إذا وصلتم إلى هنا بشكل غير قانوني على متن قارب صغير، فأنتم معرضون للترحيل إلى فرنسا».

وكان ستارمر بحث هذا المشروع النموذجي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة في بداية يوليو، غير أن مكتب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أشار أمس، إلى أن الاتفاق تم توقيعه، لكنه سيدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

ويهدف الاتفاق الذي يسري حتى يونيو 2026 ولم تُكشف تفاصيل تطبيقه، لا سيما عدد المهاجرين المعنيين، إلى ردع الأشخاص الذين ينوون عبور المانش على متن قوارب غير آمنة، تنظمها شبكات تهريب.