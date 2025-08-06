أستراليا: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - كانبرا (وكالات)

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أمس، إن حل الدولتين «فلسطينية وإسرائيلية» يمثّل أفضل فرصة واقعية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت، في تصريح لهيئة الإذاعة الأسترالية: «إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين، فسيكون هناك خطر عدم بقاء فلسطين للاعتراف بها، وذلك بسبب الاستيطان الإسرائيلي».

وأكدت وونغ دعمها لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، مشيرة إلى مواصلتها العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك الهدف.

وأمس الأول، أعلنت الحكومة الأسترالية التزامها بتقديم تمويل إضافي لدعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة بقيمة 13 مليون دولار أميركي.

ودعت الخارجية الأسترالية إلى وضع حد للقمع والتجويع الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من توافد آلاف الأشخاص على جسر ميناء سيدني الشهير وسط أمطار غزيرة ورياح عاتية للاحتجاج على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية.

وقال القائم بأعمال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، بيتر ماكينا، إن تقديرات عدد المشاركين في الاحتجاج بلغت نحو 90 ألف شخص، ووصف الحشد بأنه الأكبر الذي يشهده على الجسر الشهير.