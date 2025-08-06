مباحثات ليبية - أممية حول سبل دعم العملية السياسية

ابوظبي - سيف اليزيد - ‏حسن الورفلي (طرابلس)

بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مع عماد الفلاح، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، وزياد دغيم، مستشار الشؤون التشريعية والانتخابات، الوضع السياسي الراهن وسبل دعم العملية السياسية، وجهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات أمنية مجدية في طرابلس، خاصةً مطار معيتيقة الدولي، وضرورة تعزيز الحوكمة وإصلاح قطاع الأمن على جميع الصعد.

وأكدت البعثة الأممية في بيان لها، دعمها للعمل الذي تقوم به لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية للتوصل إلى ترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ في طرابلس.

وقدم مستشارا المجلس الرئاسي الليبي أفكاراً لتعزيز الإدارة المالية والشفافية، وناقشا سبل تحسين المساءلة من قبل جميع الجهات الفاعلة، مؤكدين على ضرورة الشمولية وتجنب الإجراءات الأحادية من جميع الأطراف.