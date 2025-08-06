السيسي: ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية.

وصرح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفيتنامي لونج كونج في القاهرة، أمس، بأن «التاريخ سيحاسب بعض الدول على موقفها مما يحدث في غزة».

وشدد على أن «معبر رفح لم يُغلق، وتم تدميره 4 مرات»، مضيفاً: «عملنا على ترميم معبر رفح من الجانب المصري».

وأوضح أن «الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من معبر رفح هو الذي يمنع إدخال المساعدات».

وتابع: «من يقول إن مصر تمنع المساعدات مفلس»، مبيناً أن بلاده قدمت أكثر من 70% من المساعدات إلى غزة خلال الأشهر الماضية.

كما كشف السيسي عن أن أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة، مشدداً على أن مصر لم تتخلَّ عن دورها، ولم تشارك في حصار القطاع الفلسطيني.

بدوره، ثمن رئيس فيتنام دور مصر بشأن وقف الحرب في غزة، مؤكداً دعم بلاده إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وكان السيسي استقبل، أمس، في قصر الاتحادية، رئيس فيتنام لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ووفق بيان للرئاسة المصرية.