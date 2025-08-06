دونالد ترامب يهدد بسيطرة الحكومة الاتحادية على واشنطن العاصمة إذا "لم تحسن إدارة شؤونها"

اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى إن الحكومة الاتحادية يمكن أن تسيطر على واشنطن العاصمة إذا "لم تحسن إدارة شؤونها".

وأوضح ترامب في تصريح له، "اشتكي فيه من معدلات الجريمة في واشنطن العاصمة، يجب تغيير القانون هناك لمحاكمة هؤلاء القاصرين كبالغين وسجنهم لفترة طويلة بدءا من سن 14 عاما".

واعتبر بانه "إذا لم تحسن العاصمة إدارة شؤونها، فلن يكون أمامنا خيار سوى بسط السيطرة الاتحادية على المدينة".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد عطية)