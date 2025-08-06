الجديد: عملية الطعن التي أدّت إلى إصابة ضابطين في الجيش اللبناني وثالث في الأمن العام داخل "الريست هاوس" في صور

أفاد مراسل "الجديد" بأن عملية الطعن التي أدّت إلى إصابة ضابطين في الجيش اللبناني وثالث في الأمن العام داخل "الريست هاوس" في صور، وقعت خلال مباراة كرة قدم جمعتهم بالمدعو ه. فرج ومجموعة من مرافقيه.
وقد تطوّر الشجار بين الفريقين إلى اعتداء بالسكاكين نفّذه فرج، ما أدى إلى إصابة الضباط الثلاثة بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى، فيما فرّ المعتدي إلى جهة مجهولة.
وعلى الأثر، فرض الجيش طوقًا أمنيًا في محيط الاستراحة، وسيرَ قوّة مؤللة إلى بلدة قانا بحثًا عن شخصين آخرين يُشتبه بمشاركتهم في الاعتداء.
