ترامب يرشح 4 أشخاص لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لباول

استبعاد وزير الخزانة

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:35 مساءً كتب شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه قائمة من 4 مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي بعد جيروم باول، موضحًا أن اسم وزير الخزانة سكوت بيسنت ليس ضمنها.وينهي جيروم باول الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي الذي يُثير غضب الرئيس الأمريكي لرفضه خفض أسعار الفائدة، ولايته في مايو 2026.وعندما سُئل ترامب عن خلف باول في اتصال هاتفي مع قناة CNBC اليوم الثلاثاء، قال: "كلاهما (كيفن هاسيت وكيفن وارش) ممتازان".وكان يشير إلى هاسيت، كبير مستشاريه الاقتصاديين حاليًا، ووارش الذي شغل منصب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011 بعد أن كان مستشارًا للرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش.وأضاف: "لديّ اسمان آخران أداؤهما جيد" دون الخوض في التفاصيل.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن وزير الخزانة سكوت بيسنت ليس بين المرشحين، وقال: "سأستبعده من القائمة، فهو لا يريد المنصب، ويفضل أن يكون وزيرًا للخزانة".وقبل استبدال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، ثمة فرصة ترشيح أخرى لترامب مع استقالة أدريانا كوجلر من مجلس الاحتياطي التي أُعلنت في الأول من أغسطس الحالي.وأمام الرئيس الأمريكي فرصة لتعيين عضو جديد في اللجنة التي تحدد أسعار الفائدة.يهاجم الرئيس الجمهوري جيروم باول باستمرار، مشيرًا إلى أنه "بطيء جدًا" في خفض أسعار الفائدة.ويرى ترامب أن اختيار خلف لباول خطوة استراتيجية في وقت تجعل الحرب الجمركية التي شنها الآفاق الاقتصادية ضبابية.