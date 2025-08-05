الخارجية الأميركية: لا نتوقع أن تكون المساعدات المقدمة لغزة حاليا كافية ولهذا السبب نعمل على تغيير الوضع

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية "اننا لا نتوقع أن تكون المساعدات المقدمة ل​غزة​ حاليا كافية ولهذا السبب نعمل على تغيير الوضع"٬ مشيرة الى ان "واشنطن تركز على غزة والرئيس الاميركي دوتالد ترامب يريد رؤية نهاية للحرب فيها".

