الدفاع المدني بغزة: ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية في غزة إلى 68 قتيلا

أفاد الدفاع المدني في ​غزة​ بأن "68 شخصا قتلوا بنيران وضربات إسرائيلية الثلاثاء، بينهم 56 كانوا ينتظرون قرب مراكز لتوزيع المساعدات داخل القطاع المدمر". وفي تحديث لحصيلة سابقة، قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن "56 شخصا قتلوا بنيران إسرائيلية في ثلاثة حوادث منفصلة في شمال غزة ووسطها وجنوبها، فيما قتل 12 آخرون في ثلاث غارات جوية".

