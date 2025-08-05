مسؤول أممي يحذر من تداعيات كارثية لتوسيع العمليات الإسرائيلية في غزة

حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة الثلاثاء من أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة يهدد ب"تداعيات كارثية"، فيما أوردت تقارير أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ينظر في احتلال كامل للقطاع المدمر.
واوضح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا ووسط آسيا والاميركيتين ميروسلاف جينكا خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن توسيع نطاق الحرب "يهدد بتداعيات كارثية على ملايين الفلسطينيين، وقد يشكل خطرا أكبر على أرواح من تبقى من الاسرى في غزة".
وأضاف جينكا "ما من حل عسكري للنزاع في غزة أو للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الأوسع نطاقا".
