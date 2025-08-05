زيلينسكي وترامب يبحثان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى محادثة وصفها بالمثمرة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، تناولت جهود إنهاء الحرب، وملف العقوبات المفروضة على روسيا، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على صفقة طائرات مسيّرة بين البلدين.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن «الرئيس ترامب مطّلع تماماً على الهجمات الروسية التي تستهدف كييف ومدناً ومناطق أوكرانية أخرى».

وفي سياق متصل، أكد زيلينسكي استعداد بلاده لإبرام صفقة كبرى مع واشنطن تتعلق بشراء طائرات مسيّرة أوكرانية، واصفاً إياها بأنها «واحدة من أقوى الاتفاقيات» المرتقبة، موضحاً في تصريحات سابقة أن قيمة الصفقة تُقدّر بنحو 30 مليار دولار.

وتسعى أوكرانيا، بشكل متزايد، للحصول على تمويل واستثمارات من الشركاء الدوليين لدعم قطاع الصناعات الدفاعية المحلية، حيث أشار زيلينسكي إلى أن الشركاء الأوروبيين لكييف تعهّدوا حتى الآن بشراء أسلحة أميركية لصالح أوكرانيا بقيمة تفوق مليار دولار، ضمن خطة دعم جديدة.