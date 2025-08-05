ترامب يهدد بزيادة الرسوم على الهند خلال 24 ساعة.. اعرف السبب

شراء النفط من روسيا

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:25 مساءً كتب شريف احمد - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية خلال 24 ساعة على الهند، التي انتقدها لاستمرارها في شراء النفط الروسي، كما ألمح إلى إمكان الإعلان قريبًا عن رسوم جمركية جديدة على قطاع الأدوية قد تتجاوز التوقعات السابقة.وقال ترامب في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" اليوم الثلاثاء، إن "الهند لم تكن شريكًا تجاريًا جيدًا، لأنها تستفيد كثيرًا منا ولكننا لا نفعل ذلك معها، لذلك اتفقنا على فرض رسوم بنسبة 25%، لكني أعتقد أني سأزيدها بشكل كبير خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، لأنهم يشترون النفط الروسي".وكانت الهند، التي لم توقع بعد أي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مهددة حتى الآن بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجاتها، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بالتصعيد "في غضون الساعات الـ 24 المقبلة"، متهمًا نيودلهي بالاستمرار في شراء النفط الروسي.وهدد ترامب الهند مرارًا بفرض عقوبات إذا استمرت في شراء النفط من روسيا، من دون أن يوضح مستوى هذه العقوبات، ما أثار قلق الصناعيين الهنود.أما بالنسبة للمنتجات الصيدلانية، فتخطط إدارة البيت الأبيض لاستهدافها برسوم جمركية تستهدف قطاعات بعينها (رسوم قطاعية)، مع احتمال إعلان ذلك قريبًا.وقال ترامب: "سنفرض رسوما جمركية محدودة في البداية على المنتجات الصيدلانية، ولكن في غضون عام، أو عام ونصف عام كحد أقصى، ستصل إلى 150%، ثم إلى 250% لأننا نريد أن تُصنع الأدوية في بلدنا".وأعلن ترامب مطلع يوليو نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على الأدوية المستوردة إلى الولايات المتحدة إذا لم تُنقل عمليات تصنيعها إلى الأراضي الأمريكية.ويرغب الرئيس الأميركي في الوقت نفسه في خفض أسعار الأدوية، التي تُعد في المتوسط أعلى بكثير مقارنة بمعظم الدول الصناعية الأخرى.وفي رسائل وجهها الأسبوع الماضي إلى 17 شركة في القطاع، طالبها بخفض أسعار منتجاتها تحت طائلة التهديد بالانتقام، مع إعطائها مهلة حتى 29 سبتمبر لتقديم تعهدات واضحة في هذا الصدد.