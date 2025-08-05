عاجل: في يوم واحد.. اليابان تسجل أعلى درجتي حرارة منذ عام 1880

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 10:25 مساءً كتب شريف احمد - سجلت اليابان الثلاثاء درجتي حرارة قياسيتين متتاليتين، إذ أعلن مكتب الأرصاد الجوية 41,6 ثم 41,8 درجة مئوية، محذرًا من أن الحرارة قد تواصل الارتفاع.

ارتفعت درجات الحرارة في مختلف أنحاء العالم في السنوات الأخيرة في وقت يتسبب تغير المناخ في أنماط طقس غير مألوفة.

وتجاوزت الحرارة في مدينة إسيساكي اليوم الثلاثاء المستوى القياسي المسجل سابقًا في منطقة هيوجو الأسبوع الماضي والذي بلغ 41,2 درجة مئوية.

وكان الصيف العام الماضي الأكثر حرًا في اليابان منذ بدء تسجيل البيانات قبل 126 عامًا، على غرار ما كان عليه الحال في 2023، بعد موسم خريف كان الأكثر حرًا أيضًا.

والأسبوع الماضي، وصلت الحرارة في مدينة كيوتو السياحية إلى 40 درجة مئوية، في أول مرة تسجل نقاط مراقبة الطقس في المدينة حرارة بهذا الارتفاع، علمًا بأن النقطة الأقدم افتتحت عام 1880 والأحدث في 2002.

غياب الثلوج على جبل فوجي

ويحذر خبراء من أن أشجار الكرز الشهيرة في اليابان أصبحت تزهر قبل الأوان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بل لا تزهر بالكامل أحيانًا نظرًا إلى أن فصلي الخريف والشتاء غير باردين بما يكفي.

أما الثلوج على جبل فوجي فغابت لأطول فترة مسجلة العام الماضي، ولم تظهر قبل مطلع نوفمبر، مقارنة مع معدل ظهورها المعتاد في بدايات أكتوبر.



كما سجل يوليو أعلى درجة حر لمثل هذا الشهر منذ بدأ تسجيل البيانات عام 1898، بحسب ما قالت هيئة الأرصاد الجوية الجمعة، مع ارتفاع الحرارة شهريا بمعدل 2,89 درجة مئوية عن معدل الفترة ما بين 1991 -2020.

وتعاني بعض سدود اليابان وحقول الأرز نقصًا في المياه في ظل تراجع كبير لمعدلات هطول الأمطار على مختلف مناطق البلاد.

موجات حر في قارة آسيا

وشهدت أجزاء أخرى من آسيا موجات حر هذا الصيف، من كوريا الجنوبية وصولًا إلى فيتنام.

وشهدت كوريا الجنوبية ثاني شهر يوليو الأكثر حرًا إذ بلغ معدل الحرارة 27,1 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية التي تجمع هذا النوع من البيانات منذ عام 1973.

وسجل يوليو الأكثر حرًا في كوريا الجنوبية عام 1994 عندما وصل معدل الحرارة إلى 27,7 درجة مئوية.

وفي شمال فيتنام، سجلت درجات حرارة قياسية لشهر اغسطس في 17 منطقة في 7 محافظات، فيما ازداد الطلب على الكهرباء نتيجة استخدام المكيفات، بحسب ما أفادت السلطات الثلاثاء.

وشهدت العاصمة هانوي أول يوم أغسطس تتجاوز فيه الحرارة 40 درجة مئوية.