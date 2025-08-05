افاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن "​الرئيس الأميركي​ دونالد ترامب والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بحثا أمس خططا لزيادة الدور الأميركي في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة". واشار الى ان "واشنطن ستتولى إدارة الجهود الإنسانية بغزة لأن إسرائيل لا تتعامل معها بشكل مناسب"٬ مضيفا ان "مشكلة الجوع في غزة تتفاقم وترامب لا يحب ذلك ولا يريد أن يموت الأطفال جوعا".

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: دونالد ترامب وويتكوف بحثا أمس خططا لزيادة الدور الأميركي في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.