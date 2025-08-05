الأرصاد الجوية: طقس صيفي معتاد حتى الخميس وكتل حارة ترفع الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية ان "طقسا صيفيا معتادا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الخميس حيث تتأثر المنطقة تدريجياً بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر ويستمر تأثيرها حتى منتصف الأسبوع المقبل".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الأربعاء قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة".

ولفتت الى ان "طقس الخميس قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات".

واوضحت ان "طقس الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تلامس ال ٤٠ درجة , ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة"٬ مضيفة ان "طقس السبت قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى ال ٤٠ درجة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل تزيد من الشعور بالحر".

وحذرت من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية .