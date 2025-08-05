"الوطني الحر": موقفنا واضح حول حتمية حصرية السلاح بيد الدولة دفاعاً وحمايةً للبنان من الاعتداءات الاسرائيلية ومن الارهاب

اشار "​التيار الوطني الحر​" في بيان تعليقا على تقرير تلفزيوني يزعم وجود "أجنحة" في صفوف التيار الوطني الحر منقسمة حول سلاح حزب الله، الى ان "هذا كلام يُراد منه تشويه موقف "التيار" وصورته ولا أساس له، فليس هناك من "أجنحة" وموقف كل "التيار" واضح حول حتمية حصرية السلاح بيد الدولة دفاعاً وحمايةً للبنان من الاعتداءات الاسرائيلية ومن الارهاب".

