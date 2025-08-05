افاد مراسل الخليج 365 في البقاع، بوقوع ​غارة​ من مسيرة تستهدف سيارة على الطريق الدولي عند مدخل بلدة بريتال شرقي بعلبك، والنيران تشتعل بالسيارة المستهدفة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارة من مسيرة تستهدف سيارة على الطريق الدولي عند مدخل بلدة بريتال شرقي بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.