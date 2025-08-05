نجل نتانياهو يهاجم أمير قطر والشيخة موزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قال يائير نتانياهو عبر حسابه بمنصة إكس إن "قطر هي القوة الرئيسية وراء الموجة غير المسبوقة من معاداة السامية في جميع أنحاء العالم، والتي لم نشهدها منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي".

واتهم يائير نتانياهو ، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قطر بتأجيج معاداة السامية العالمية في منشور يوم الاثنين.

وكتب: "قطر هي القوة الرئيسية وراء الموجة غير المسبوقة من معاداة السامية في جميع أنحاء العالم ، والتي لم نشهدها منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي". وأضاف أن " قطر هي ألمانيا النازية الحديثة".

وتابع :"كل يهودي في جميع أنحاء العالم معرض لخطر جسيم بسبب التشهير المستمر منذ عقود باليهود والدولة اليهودية من قبل قطر، والتي تغذيها المليارات من الدولارات التي تصبها فيها."

واستهدف نتانياهو كذلك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووالدته الشيخة موزة بنت ناصر المسند، واصفا إياهما بـ "هتلر وغوبلز العصر الحديث".

يذكر أنه في مايو (أيار) الماضي، انتقد نتانياهو، إلى جانب عدد من المتحدثين الإسرائيليين الآخرين، قطر أثناء إلقائه كلمة في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في بودابست.

ووصف نتانياهو قطر بأنها "نظام الإخوان المسلمين"، الذي، على عكس الدول الخليجية الأخرى، يريد إخضاع كل الغرب للشريعة الإسلامية وغسل أدمغة الشباب الأميركي والأوروبي لحملهم على كراهية بلدانهم وهويتهم، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست في وقت سابق.

وقال بعد ذلك للمشاركين في المؤتمر إن أعمال الشغب المزعومة المؤيدة للفلسطينيين والتي وقعت في الغرب منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لا تتعلق بإسرائيل أو الفلسطينيين بل هي تعبير عن رغبة "التحالف الأحمر والأخضر" في تدمير الغرب.

ونوه إلى سعي اليسار والإسلاميون إلى تدمير الحضارة الغربية لأسباب مختلفة، لكن هدفهم واحد. إسرائيل هي الهدف الأول.

في مارس (آذار)، أفاد موقع N12 أن نتانياهو تلقى تحذيرات بشأن تحويل أموال قطرية إلى غزة لتمويل حماس في السنوات التي سبقت السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ووفقًا للتقرير، تلقى نتانياهو تحذيرين على الأقل بشأن الأموال القطرية.

يُعزى قرار قطر بتحويل الأموال إلى غزة إلى رغبتها في الحفاظ على مظهر علاقات سلمية مع إسرائيل. وذكر التقرير أن ذلك تم بعلم إسرائيل، بل وتشجيعها أحيانًا.