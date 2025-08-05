أمن الدولة اتخذت تدابير قضائية بحق مخالفات المولدات الكهربائية في الشمال

افادت المديرية العامة لأمن الدولة، بأن "مديرية الشمال الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة اتخذت تدابير قضائية في عدد من مناطق في محافظة الشمال، لضبط مخالفات المولدات الكهربائية، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص".

واشارت الى انها "أجرت 150محضر تحقيق عدلي بحق المخالفين، ووجهت إنذارات خطية لهم بضرورة الالتزام بالشروط القانونية، تحت طائلة فرض غرامات مالية. ذلك عملا" باشارة النيابة العامة المالية".