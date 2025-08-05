افادت المديرية العامة لأمن الدولة، بأن "مديرية الشمال الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة اتخذت تدابير قضائية في عدد من مناطق في محافظة الشمال، لضبط مخالفات المولدات الكهربائية، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص".
واشارت الى انها "أجرت 150محضر تحقيق عدلي بحق المخالفين، ووجهت إنذارات خطية لهم بضرورة الالتزام بالشروط القانونية، تحت طائلة فرض غرامات مالية. ذلك عملا" باشارة النيابة العامة المالية".
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة اتخذت تدابير قضائية بحق مخالفات المولدات الكهربائية في الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.