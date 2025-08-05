الجيش الهندي ينفي تقارير عن انتهاك باكستان وقف إطلاق النار

اعلن الجيش الهندي إنه لم يحدث أي انتهاك ل​وقف إطلاق النار​ على طول خط السيطرة الذي يفصل شطر كشمير الخاضع لسيطرة الهند عن ذلك الذي تسيطر عليه باكستان، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام هندية أن إسلام اباد انتهكت الهدنة.

وأوضح الجيش الهندي في بيان، بانه "وردت تقارير إعلامية وأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي عن انتهاك وقف إطلاق النار في منطقة بونش. لكن من الواضح أنه لم يحدث أي انتهاك لوقف إطلاق النار على امتداد خط السيطرة".