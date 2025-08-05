اعلن الجيش الهندي إنه لم يحدث أي انتهاك لوقف إطلاق النار على طول خط السيطرة الذي يفصل شطر كشمير الخاضع لسيطرة الهند عن ذلك الذي تسيطر عليه باكستان، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام هندية أن إسلام اباد انتهكت الهدنة.
وأوضح الجيش الهندي في بيان، بانه "وردت تقارير إعلامية وأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي عن انتهاك وقف إطلاق النار في منطقة بونش. لكن من الواضح أنه لم يحدث أي انتهاك لوقف إطلاق النار على امتداد خط السيطرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الهندي ينفي تقارير عن انتهاك باكستان وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.