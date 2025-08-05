هيئة البث الإسرائيلية: نشوب خلاف بين نتانياهو ورئيس الأركان خلال المشاورات الأمنية اليوم

افادت هيئة البث الإسرائيلية، عن "نشوب خلاف بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الأركان إيال زامير خلال المشاورات الأمنية اليوم"، مشيرة الى ان "رئيس الأركان حذر نتانياهو من فخ في قطاع غزة".

ولفتت الى ان "نتانياهو طلب من رئيس الأركان عرض خطته لاحتلال غزة بالمجلس الوزاري فغضب زامير وقال إنه عرضها بالفعل"، موضحة أن "نتانياهو أنهى النقاش مع زامير وطلب منه إجراء تحسينات على الخطة بشأن غزة وتقديمها مجددا".

واضافت ان "رئيس الأركان تطرق إلى مهاجمته إعلاميا ونتانياهو حذره بألا يهدد بالاستقالة في الإعلام". وتابعت ان "نتانياهو قال لرئيس الأركان إنه لا يقبل تهديده بالاستقالة في كل مرة لا يتم فيها قبول خططه".