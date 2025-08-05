افادت معلومات nbn: رفع جلسة ​مجلس الوزراء​، وقد خرج رئيس الحكومة نواف سلام من القاعة برفقة وزير الإعلام بول مرقص وتصريح مرتقب لسلام. فيما ذكرت قناة "الجديد" بان الوزيرين ركان ناصرالدين وتمارا الزين غادرا قاعة ​جلسة مجلس الوزراء​ الى قاعة ثانية.

