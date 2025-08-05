افادت قناة الـLBCI عن "خروج الوزيرين ركان ناصرالدين وتمارا الزين من الجلسة الحكومية فيما لا يزال فادي مكي موجودًا والوزيران ما زالا داخل قصر بعبدا".

