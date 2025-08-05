بلومبرغ: الكرملين يدرس خيارات لتقديم تنازل لترامب قد يشمل هدنة جوية مع أوكرانيا لمحاولة تجنّب خطر العقوبات

ذكر موقع "بلومبرغ" بان الكرملين يدرس خياراتٍ لتقديم تنازلٍ للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد يشمل هدنةً جويةً مع أوكرانيا لمحاولة تجنّب خطر فرض عقوبات ثانوية، حتى مع إصرار روسيا على مواصلة حربها.
وأقرّ مسؤولون بأن زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى روسيا هذا الأسبوع تُتيح فرصةً متأخرةً للتوصل إلى اتفاقٍ مع ترامب، حتى لو كانت توقعات النجاح منخفضة، وفقًا لمصادر مطلعة على الوضع، طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مسائل حساسة.
وذكر أحدهم إن وقف الضربات الجوية التي تشمل طائراتٍ مُسيّرة وصواريخ كبادرةٍ لخفض التصعيد قد يكون أحد المقترحات المحتملة، شريطة أن تُشارك أوكرانيا أيضًا.
واوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردًا على طلبٍ للتعليق على المقترحات الروسية لزيارة ويتكوف: "نعتبر مثل هذه الاجتماعات بالغة الأهمية. لكننا لا نُعلّق عليها مُسبقًا".
