اعلن وزير الاعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، بان مجلس الوزراء قرر تغيير اسم جادة حافظ الاسد من المطار الى سليم سلام الى جادة ​زياد الرحباني​.

واوضح مرقص بان الوزيران تمارا الزين وركان ناصر الدين انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء الذي تلاه لاحقا رئيس الحكومة نواف سلام. وذكر بان مجلس الوزراء وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية.

واشار الى انه يوم الخميس ستُعقد جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم ولم نقر بعد الورقة.