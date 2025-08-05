ديوان نتانياهو: رئيس الوزراء عقد مناقشة أمنية لـ3 ساعات عرض خلالها رئيس الأركان الخيارات لمواصلة الحملة بغزة

اعلن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيايمين نتانياهو، أن "رئيس الوزراء عقد مناقشة أمنية لـ3 ساعات عرض خلالها رئيس الأركان الخيارات لمواصلة الحملة في غزة". واشار الى ان "الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية".

