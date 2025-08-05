وزير خارجية جنوب إفريقيا دعا إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعمال الإبادة في غزة

دعا وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا "أكبر عدد ممكن من الدول إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعمال الإبادة" التي ترتكبها في غزة.

واشار في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الى اننا "نرحب بنيّة فرنسا وكندا وبلدان أخرى في العالم الاعتراف" بدولة فلسطين، معتبرا أن "هذا يتيح تكثيف الضغط لضمان وقف إطلاق النار في القطاع المدمر".