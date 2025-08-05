دعا وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا "أكبر عدد ممكن من الدول إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعمال الإبادة" التي ترتكبها في غزة.
واشار في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الى اننا "نرحب بنيّة فرنسا وكندا وبلدان أخرى في العالم الاعتراف" بدولة فلسطين، معتبرا أن "هذا يتيح تكثيف الضغط لضمان وقف إطلاق النار في القطاع المدمر".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية جنوب إفريقيا دعا إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعمال الإبادة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.